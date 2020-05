Busca por assassino de Kimberly Mota continua; veja vídeo da fuga

Rafael Fernandez é acusado de matar a Miss Manicoré, Kimberly Mota à facadas | Foto: reprodução

Manaus - Um vídeo filmado pelo circuito de segurança do posto de fiscalização da divisa entre os estados do Amazonas e Roraima mostra o momento que o carro de Rafael Fernandes Rodrigues, de 31 anos, procurado pela morte da Miss Manicoré Kimberly Karen da Mota, de 22 anos, passa pelo local.

O vídeo mostra o carro de Rafael ultrapassando o local da fiscalização às 5h50. O delegado-geral da Polícia Civil de Roraima, Herbert Amorim, informou que, desde a informação dada pela polícia do Amazonas sobre a fuga de Rafael, estão monitorando as possíveis rotas de fuga do suspeito.



"A Polícia do Amazonas entrou em contato com a gente da Polícia Civil de Roraima e aí começamos, em parceria, a fazer a investigação. Verificamos as câmeras de fiscalização do Jundiá, que fica na divisa entre o Amazonas e Roraima, e constatamos que o veículo ultrapassou a divisa às 5h da última segunda-feira (11). Nós intensificamos as investigações naquela região. Chegou ao nosso conhecimento que um taxista levou o suspeito até a rodoviária internacional de Boa Vista. Lá ele sacou dinheiro, pagou o táxi e ficou na rodoviária.", disse.

Fuga de Rafael Fernandez

Desde a madrugada da última terça-feira (11), dia em que a miss foi encontrada morta com golpes de faca no apartamento de Rafael, a polícia está em busca do servidor público. Após o crime, conforme os vídeos feitos pelo circuito interno do prédio onde ele morava, Rafael trocou de roupa e saiu com o carro, um Audi, de cor branca, e placa PHH-7B39.

Após passar pela divisa dos estados, o carro foi encontrado em Boa Vista totalmente destruído, em um possível acidente. Conforme as informações da polícia, Rafael pediu carona e foi levado até Caracaraí.

De lá pegou um táxi e foi para Boa Vista, depois ele pegou outro táxi e seguiu para Pacaraima. As investigações giram em torno da tentativa do acusado entrar na Venezuela e, de lá, seguir até Margarita, com destino final a Espanha.

Nesta quarta-feira (14), o delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que há possibilidade de Rafael ter parentes na Espanha e estar tentando chegar à Europa, para se esconder na casa de algum familiar.



Sobre o caso

Kimberly estava desaparecida desde o dia 10 de maio, domingo do Dia das Mães, conforme publicação de amigos e familiares nas redes sociais. A modelo não teria dado mais notícia desde a noite após publicar uma homenagem para a mãe Neylla.

O corpo de Kimberly foi encontrado por volta das 3h30 de terça-feira (12) no apartamento do namorado Rafael, que é apontando como o principal suspeito do assassinato da jovem. A miss estava com perfurações de faca no pescoço e no abdômen.