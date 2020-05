'Terê' e 'De Menor' presos por vários furtos em Presidente Figueiredo

A dupla é apontada como autora de vários furtos na cidade | Foto: Divulgação

Manaus – Dois homens, identificados como Igor Gabriel Rocha de Jesus, de 25 anos, conhecido como “Terê”, e Lucas Lima Silvestre, de 19 anos, conhecido como “De Menor”, foram presos em cumprimento de mandado de prisão, na quarta-feira (13), por vários furtos em residências e órgãos públicos no município de Presidente Figueiredo (Distante 107 quilômetros de Manaus em linha reta).

A ocorrência foi atendida por policiais da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a ação foi feita sob comando da delegada-geral Emília Ferraz e coordenação do delegado Valdinei Silva, titular da unidade policial, cumprindo assim, o mandado de prisão em nome dos suspeitos.

Segundo o delegado Valdinei, “Terê” e “De Menor” são acusados de cometer vários furtos na cidade, em residências e órgãos públicos como o conselho tutelar, fórum e cartório eleitoral.

Durante depoimento, Lucas confessou que havia levado dois monitores de computador e os empenhados em uma “boca de fumo” em Manaus, onde a pessoa teria colocado os equipamentos à venda em um site de compra e venda.

Na mesma noite do furto no conselho tutelar, “De Menor” invadiu uma residência, entrando pela caixa do ar-condicionado, e de lá subtraiu dois televisores de 40 polegadas, dois aparelhos de ar-condicionado, roupas diversas e utensílios domésticos. Lucas possui 12 processos na comarca pela prática do crime de furto.

“O Igor ou ‘Terê’, como é conhecido, já estava cumprindo a pena na Unidade Prisional do Puraquequara, na Zona leste da cidade, por ter praticado ou crimes de roubo em Manaus. O Lucas foi preso na casa da mãe, explicou Silva

Ainda de acordo com o delegado, com a prisão da dupla, as ocorrências de furto devem diminuir, uma vez que “De Menor” é responsável pela maioria dos furtos que vinham acontecendo na cidade.

Lucas foi encaminhado à unidade policial do município, onde permanecerá encarcerado à disposição da Justiça.