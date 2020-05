Homem é preso com arma no bairro Armando Mendes

Material apreendido com o suspeito | Foto: Divulgação

Manaus- Um homem de 26 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo, na madrugada desta sexta-feira (15), no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. Com o suspeito foi apreendido um revólver calibre 38 e seis munições do mesmo calibre.

Segundo os policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante um patrulhamento de rotina no bairro, um homem estava em atitude suspeita e fugiu ao perceber a chegada da polícia.

Procedimentos legais

Após abordagem, os policiais encontraram o revólver na cintura do suspeito. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos legais.