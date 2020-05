Idoso de 66 anos é preso por estuprar criança de 5 anos em barco no AM

O caso foi apresentado DEP de Manacapuru | Foto: Divulgação

Manacapuru - Um idoso de 66 anos foi preso na manhã de quinta-feira (14), por volta da 11h30, em Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus), em cumprimento a mandado de prisão preventiva, por estupro de vulnerável, contra uma criança de cinco anos, que aconteceu dentro de um barco que saiu de uma comunidade daquele município.

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) do município, o crime ocorreu no dia 27 de abril deste ano, por volta de 12h30. Na ocasião, uma mulher que estava no Porto de Manacapuru, quando a embarcação atracou, viu que o homem estava com a criança no colo e notou que ele passava a mão dentro do short dela. Após presenciar o fato, ela decidiu filmar o que estava acontecendo e, quando descobriu quem era a mãe da vítima, mostrou a filmagem.

“O idoso trabalhava no barco e aproveitou uma oportunidade para cometer o crime. Após a família comparecer na especializada e formalizar a denúncia, solicitei à Justiça o pedido de prisão em nome dele. O mandado foi expedido no dia 11 de maio deste ano, pela juíza Scarlet Braga Barbosa Viana, da Comarca de Manacapuru, e na manhã de ontem logramos êxito e efetuamos a prisão do infrator”, declarou Roberta Merly.

Procedimentos

O homem foi indiciado por estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado à unidade policial do município, onde permanecerá à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria