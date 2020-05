Trio é preso com arsenal utilizado de criminosos em Carauari

Arsenal de armas apreendido durante a ação policial | Foto: Divulgação

Carauari - Três pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (15), por volta das 10h30, em uma oficina metalúrgica em Carauari que era utilizada para a fabricação de armas e que também servia como depósito dos objetos de criminosos daquele município, distante 788 quilômetros em linha reta de Manaus. Com os suspeitos foram apreendidos um arsenal.

Conforme a Polícia Militar, as diligências realizadas em conjunto com a Polícia Civil e Guarda Municipal foram iniciadas após denúncias anônimas informando sobre a fabricação de armas no local. A maioria do material produzido seria utilizado por assaltantes e traficantes do município.

Durante a abordagem foram apreendidas oito armas de fogo, sendo uma de ar comprimido camuflado 5.5, uma arma calibre 20, uma arma de ar comprimido 5.5 preta, duas espingardas calibre 16, um rifle calibre 22 e uma espingarda calibre 28.

Os presos e materiais apreendidos foram apresentados na 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.