Suspeito de matar Miss Kimberly Mota é preso em Pacaraima

Pacaraima - Rafael Rodrigues Fernandes, de 31 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (15) na cidade de Pacaraima, em Roraima. Ele é o principal suspeito de matar a facadas a Miss Manicoré Kimberly Karen Mota, namorada dele.

Conforme o comandante geral da Polícia Militar de Roraima, coronel Elias Santana, desde a confirmação da entrada de Rafael naquele estado, diversas denúncias foram recebidas sobre o paradeiro do auxiliar jurídico. Ao longo desta sexta-feira (15), várias casas foram revistadas, mas sem nenhum êxito.

"Como a nossa equipe não desiste nunca, agora por volta das 16h, recebemos uma informação e, ao checarmos, conseguimos capturar o Rafael", confirmou a autoridade.

A polícia de Roraima efetuou a prisão na tarde desta sexta | Foto: Divulgação





Ele estava em um casebre e estava recebendo ajuda de venezuelanos. Rafael já estava com outra roupa, barbado e mais magro. O suspeito deve ser trazido para Manaus

Outros detalhes da prisão deverão ser repassados pelo delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Transferência para Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) confirmou que o delegado titular da DEHS irá até aquele Estado buscar Rafael. A prisão dele foi resultado de uma força-tarefa entre diversos órgãos da Segurança Pública do Estado de Roraima.

Conforme a polícia, a principal suspeita é que Rafael tenha matado a Miss Manicoré por não aceitar o fim do relacionamento, após uma briga no apartamento dele. O corpo da vítima foi encontrado com três golpes de arma branca na região do pescoço.

Rafael deve ser trazido para Manaus neste sábado (15) e deverá ser apresentado no prédio da DEHS, onde prestará esclarecimentos e contará a versão dele sobre o crime.