Suspeito de matar miss, Rafael será trazido a Manaus no sábado

Ele foi encontrado após incursão pelas vielas e barracos | Foto: Divulgação

Manaus - O delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), viajará para Roraima para cuidar pessoalmente do recambiamento de Rafael Fernandes Rodrigues, de 31 anos, que foi preso na tarde desta sexta-feira (15), por volta das 16h, em uma cabana em uma invasão conhecida como Morro do Quiabo, na cidade de Pacaraima, em Roraima. Ele é o principal suspeito da morte da Miss Manicoré Kimberly Karen Mota, que tinha 22 anos.

Após denúncia anônima, o efetivo de Roraima foi até o local indicado, na área de invasão do Morro do Quiabo, onde possivelmente se encontrava o suspeito da modelo Kimberly. Ele foi encontrado após incursão pelas vielas e barracos abandonados em meio à mata.

Ele será trazido para Manaus | Foto: Divulgação





A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) confirmou que o delegado titular da DEHS irá até aquele Estado buscar Rafael. A prisão dele foi resultado de uma força-tarefa entre diversos órgãos da Segurança Pública do Estado de Roraima.

Conforme a polícia, a principal suspeita é que Rafael tenha matado a Miss Manicoré por não aceitar o fim do relacionamento, após uma briga no apartamento dele. O corpo da vítima foi encontrado com três golpes de arma branca na região do pescoço.

Rafael deve ser trazido para Manaus neste sábado (15) e deverá ser apresentado no prédio da DEHS, onde prestará esclarecimentos e contará a versão dele sobre o crime.

O casebre onde Rafael se escondeu | Foto: Divulgação

