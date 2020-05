Irmãos que aplicavam golpes e ostentavam luxo são presos em Manaus

A dupla montou um "esquema de trader" | Foto: Divulgação

Manaus - Os irmãos Glede Jessika Vasconcelos da Cruz, de 27 anos, e João Marcos Vasconcelos da Cruz, de 21 anos, foram presos nesta sexta-feira (15), em locais distintos de Manaus. Um foi capturado no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul de Manaus, e o outro no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste. Eles são suspeitos de operar um esquema criminoso que causou prejuízo avaliado em R$ 4 milhões às vítimas.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), a dupla montou um "esquema de trader" - que captava dinheiro de investidores que acreditavam em lucros de até 25% sobre o valor investido. Os irmãos ofereciam diziam também que o falso negócio era seguro, sem qualquer perda, para atrair as próximas vítimas.

"Recebemos informações que os valores investidos ultrapassam a casa de R$ 4 milhões, valores que foram desviados e as vítimas ficaram no prejuízo. Deflagramos a ação hoje em um condomínio de alto padrão e conseguimos prender os suspeitos. Eles exibiam uma vida de luxo nas redes sociais. Vamos prosseguir as investigações para saber se há mais pessoas envolvidas no crime e se há valores desviados a serem recuperados", explicou o delegado.

Os mandados de prisão em nome dos irmãos foram expedidos na quinta-feira (14), pelo juiz George Hamilton Lins Barroso. Após a prisão, os suspeitos foram apresentados no prédio da Derfd, onde serão realizados os procedimentos.