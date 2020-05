Família assiste jovem ser executado dentro da própria casa em Manaus

A polícia suspeita que a vítima já estaria jurada de morte | Foto: Divulgação

Manaus - Perseguido por dois criminosos, o jovem Almiro Andrade da Silva, 22 anos, tentou se esconder dentro da própria casa, mas acabou encurralado e fez com que a família assistisse sua morte na noite desta sexta-feira (15). O caso ocorreu na rua Barretos, comunidade Grande Vitória (Zona Leste de Manaus).

Conforme o delegado Fabio Silva, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima foi vista por testemunhas tentando fugir de dois suspeitos, que estavam em uma motocicleta de características não divulgadas.

"Os autores perseguiram a vítima ainda na rua, mas ela entrou na casa onde morava. Porém, os autores também entraram no imóvel e cometeram a execução na frente da mãe e de outros familiares", explicou o delegado.

O plantonista da DEHS informou, ainda, que, pela dinâmica do crime, Almiro já estaria jurado de morte. "Foi uma execução. As pessoas queriam mesmo matar ele, tanto que invadiram a residência e efetuaram sete disparos à queima-roupa. Um dos suspeitos ainda fugiu pela porta que fica atrás do imóvel", disse Fabio Silva.

No local do crime a polícia conseguiu coletar algumas informações sobre os suspeitos e vai solicitar imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificá-los.

A motivação ainda é desconhecida, a DEHS não informou se a vítima tinha passagem pela polícia. O corpo de Almiro foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).