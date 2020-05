Rafael era protegido por venezuelanos e fugiria por rotas alternativas

Rafael estava escondido em um casebre improvisado na invasão Morro do Quiabo em Pacaraima-RR | Foto: Divulgação

Pacaraima - A fuga quase que cinematográfica de Rafael Fernandez Rodrigues, de 31 anos, foi acompanhada de perto por toda a sociedade, que clamava pela prisão do principal suspeito da morte da Miss Manicoré Kimberly Karen Mota , que tinha 22 anos. A caçada das Polícias Civis do Amazonas e Roraima teve fim na tarde de sexta-feira (15), quando Rafael foi preso em um casebre improvisado na invasão Morro do Quiabo, em Pacaraima, no Estado de Roraima. Ele estava sendo ajudado por dois venezuelanos e no local a polícia achou pistas dos próximos passos que Rafael daria na tentativa de fugir.

Conforme informações de uma fonte policial de Roraima, no momento da prisão de Rafael , as equipes encontraram com ele uma mapa de instruções para o translado para a Venezuela. O material é a prova da confirmação da suspeita da equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), de que Rafael queria entrar no país vizinho para, possivelmente, viajar para a Espanha, onde possui familiares. Como a fronteira já estava sob monitoramento devido a repercussão, ele buscava rotas alternativas com ajuda de "atravessadores".

Rafael estava no casebre improvisado, após receber a ajuda de dois venezuelanos , sendo um adolescente, de 17 anos, e Humberto Jose Reyes Martinez, de 24 anos, ambos presos pela polícia Roraimense. Com Rafael, foi apreendido também a quantia de R$ 602 reais, sendo doze notas de R$ 50 e uma de R$ 2 que seriam utilizados pelo analista judiciário durante a fuga.

Ao longo da apresentação policial, as equipes contaram que fizeram várias buscas pela área de invasão, onde Rafael foi preso. Comunitários relataram sobre a existência do casebre improvisado, em uma área de mata, onde teriam visto o suspeito na manhã de sexta-feira (15). Durantes as buscas, os venezuelanos ainda chegaram a apontar uma espécie de facão para os policiais, na tentativa de impedir a chegada deles até o esconderijo de Rafael.

Após a prisão, Rafael e os venezuelanos foram conduzidos para a unidade policial de Pacaraima, onde foram apresentados.