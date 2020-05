Rafael fez exame de corpo de delito em Boa Vista (RR)

Boa Vista - Principal suspeito da morte da Miss Manicoré Kimberly Karen Mota, de 22 anos, que foi preso nesta sexta-feira (15), na cidade Pacaraima, no Estado de Roraima, Rafael Fernandes Rodriguez, de 31 anos, na madrugada deste sábado (16), passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) na capital roraimense, Boa Vista, no bairro Liberdade.

Rafael foi flagrado por pessoas que passavam no local no momento da entrada dele. Após ser preso na tarde de sexta-feira (15), por volta das 16h, em um casebre, na invasão Morro do Quiabo, em Pacaraima, o analista judiciário foi conduzido para a Delegacia da cidade e, posteriormente, encaminhado à Boa Vista.

Após passar pelo exame, Rafael foi levado para uma carceragem na cidade da Polícia Civil de Roraima. No local, o analista judiciário já aparece com banhado, com novas roupas, uma camisa azul e calção da mesma cor.

Uma coletiva de imprensa será realizada na manhã deste sábado (16), no prédio da Delegacia Geral de Polícia Civil, na avenida Getúlio Vargas, em Boa Vista, para detalhar a prisão do suspeito.