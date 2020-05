Homem é preso tentando furtar pneu em pátio de delegacia na Zona Leste

Manaus - Um homem que não teve o nome revelado pela polícia foi preso na manhã deste sábado (16), por volta das 10h40, no momento em que tentava furtar pneus no pátio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

Conforme a polícia, o suspeito estava andando pelo pátio da unidade policial e se aproximou dos carros apreendidos. Foi quando perceberam que ele deixou a unidade policial com um pneu nas mãos.

A equipe da DEHS saiu na viatura policial e perseguiu o suspeito que foi preso com o pneu na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus.

O homem foi conduzido ao prédio do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Veja o vídeo: