Batalhão Ambiental da PM apreende madeira ilegal em Iranduba

Manaus - O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB), realizou neta sexta-feira (15) a detenção, em flagrante, de um homem que transportava mais de 39 metros cúbicos de madeira ilegal na rodovia AM 070, em Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus.

A operação ocorreu em conjunto do Comando de Policiamento Ambiental (CPAMB), que durante o patrulhamento, fizeram a abordagem do veículo com aproximadamente 39 metros cúbicos de madeira serrada, tipo tábua.

O suspeito não apresentou o Documento de Origem Florestal (DOF). Diante da irregularidade, foi conduzido à 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, para as medidas cabíveis.

O Comando e o Batalhão Ambiental alertam que o transporte de madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem documentos é crime ambiental.

Também é crime a manutenção de depósito ou guarda de madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem a documentação outorgada pela autoridade competente.





*Com informações da assessoria