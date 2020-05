Vídeo: Veja o que Rafael disse sobre morte de miss ao chegar em Manaus

Rafael confessou o crime | Foto: Divulgação

Manaus - A chegada de Rafael Fernandez Rodrigues, de 31 anos, ao prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) na noite deste sábado (16), por volta das 21h30, foi marcada pela presença de jornalistas e questionamentos sobre a morte da Miss Manicoré Kimberly Karen Mota, que tinha 22 anos. Rafael entrou cabisbaixo e preferiu não responder os questionamentos da imprensa. Durante a coletiva, a polícia deu novos detalhes sobre a morte da Miss.



O delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que Rafael confessou o crime e que a motivação foi o fato de ele ter encontrado mensagens indesejadas no celular da vítima, enquanto ela usava o banheiro.

Dinâmica do crime

Rafael contou à polícia que após ler as conversas no celular de Kimberly, ele foi até a cozinha do apartamento, pegou uma faca e surpreendeu Kimberly no momento em que ela estava deitada ao seu lado na cama. Após muita insistência de Rafael, a miss aceitou dormir no apartamento e acabou levando a primeira facada no pescoço.

"Rafael contou que deu o primeiro golpe na Kimberly e ela já caiu desfalecida. Em seguida, ele deu outro golpe no pescoço e um terceiro no peito da miss, depois confirmou que ela estava morta. Kimberly foi levada ao banheiro do local, onde o suspeito lavou a vítima que sangrava muito", contou o titular da DEHS.

Paulo Martins disse que antes de fugir do apartamento, o auxiliar judiciário ainda ligou para o pai - que morava em São Paulo e se jogou na frente de um trem - e contou o que havia feito à namorada. O pai chegou a pedir que ele se entregasse à polícia, mas Rafael não o ouviu. A intenção dele era esconder o corpo de Kimberly e sair do apartamento, mas ele não conseguiu.

"Ao perceber que não teria como sair com o corpo, Rafael decidiu fugir para Roraima. Ele estava tão nervoso que errou o caminho e percorreu a rodovia AM 010, que liga Manaus a Itacoatiara. Ele percebeu o erro e retornou para a BR-174. No trajeto, ele jogou o celular de Kimberly", explicou a autoridade policial.

Ao passar pelo posto de fiscalização em Jundiá, Rafael sofreu o acidente, pegou um táxi até Boa Vista e seguiu para Pacaraima.

Veja o momento que Rafal chega à DEHS:

Rafael não responde à imprensa sobre crime | Autor: EM TEMPO





Perigo de morte

Rafael Fernandes foi barrado duas vezes na fronteira entre Pacaraima e Santa Elena de Uairén, na Venezuela. Na segunda vez, ele foi reconhecido por venezuelanos e ameaçado de morte.

O delegado Paulo Martins destacou que Rafael pagou a quantia de R$ 1500 para não ser morto e pôde retornar à Pacaraima.

Depois de uma fuga quase cinematográfica, Rafael foi pego na tarde de sexta-feira (15), em uma cabana improvisada no Morro do Quiabo em Pacaraima no Estado de Roraima.

Após a captura, o delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foi pessoalmente até Boa Vista cuidar do recambiamento do suspeito.

O principal suspeito da morte da Miss Manicoré deixou o 2° Distrito Integrado de Polícia (DIP) por volta das 13h30 rumo à cidade de Manaus.

Após a chegada na capital amazonense, Rafael deve prestar depoimento na madrugada deste domingo (17). Ele aceitou esclarecer tudo sobre a dinâmica do crime e é réu confesso. Rafael negou receber ajuda de um advogado disponibilizado pelo Sindicato e também outro enviado pela própria mãe. “Ele já contratou um advogado pessoal e estamos aguardando a chegada dele para iniciar o depoimento”, relatou Martins.

Morte do pai

Questionado se Rafael já sabia da morte do pai, que cometeu suicídio na noite de quinta-feira (14), em São Paulo, Paulo Martins destacou que Rafael já sabia e que se demonstrou muito triste.

Durante o domingo (17), ele deverá passar por um novo exame de corpo de delito no IML de Manaus e, em seguida, passará por audiência de custódia via videoconferência.