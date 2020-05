Dez pessoas são presas por tráfico, assalto e estupro em Manaus

Manaus - Dez pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido de sábado (16) para domingo (17), em locais distintos de Manaus, por diferentes crimes. Dentre eles tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, assalto a ônibus e estupro de vulnerável.

Na noite de sábado (16), por volta das 18h30, sete pessoas foram presas na rua Alfazema, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Com eles a polícia apreendeu 1 quilo e 720 gramas de cocaína, 144 trouxinhas de maconha, quatros balanças de precisão.

Com os suspeitos a polícia também apreendeu uma espingarda de calibre 12, um rifle calibre 44, uma pistola de calibre nove milímetros, um revólver calibre 38, três munições de calibre 12, seis munições calibre 9 mim, duas munições de calibre 38 e três munições calibre 44.

Os suspeitos foram apresentados no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Assalto a ônibus

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por volta das 19h45, após assaltar um ônibus do transporte coletivo urbano que trafegava na avenida Brigadeiro Hilario Gurjão, na Zona Leste de Manaus.

Populares perceberam a ação do adolescente e detiveram o menor que foi agredido fisicamente. Com ele, foi recuperado a bolsa de uma das vítimas. A ocorrência foi apresentada na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Estupro de vulnerável

Uma criança de cinco anos foi vítima de estupro de vulnerável na noite de sábado (16), na travessa Ponce de Leon, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

O suspeito, um homem de 46 anos foi apresentado por policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) no prédio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). As circunstâncias do crime serão investigadas.

Drogas

Durante a madrugada deste domingo (17), dois homens, sendo um de 27 anos e um de 32 anos foram presos após serem avistados em atitude suspeita na rodovia Vidal de Mendonça, no bairro Tarumã-Açú, na Zona Oeste de Manaus.

Com eles, a polícia encontrou cento e setenta trouxinhas com aspecto de oxi. Após a prisão, a dupla foi apresentada no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).