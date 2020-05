Quatro detentos pulam muro e fogem de unidade prisional de Coari

Coari (AM)- Quatro detentos fugiram de uma unidade prisional , no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), na tarde de sábado (16), por volta das 14h30. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), divulgou neste domingo (17) imagens dos fugitivos e pede colaboração para localizá-los.

De acordo com o 5° Batalhão da Polícia Militar de Coari, os fugitivos foram identificados como Raimundo Pereira da Silva Júnior, Marcos Castilho do Nascimento, Randerson Ferreira Batalha e Valcifran da Silva Rodrigues.

De acordo com o registro feito pela direção da unidade prisional, os internos pularam o muro no horário vespertino, durante o momento da abertura dos portões do pátio para o banho de sol.

Até o momento, ninguém foi recapturado. Para quem souber o paradeiro dos foragidos, a polícia disponibilizou o contato (97) 9182-4473, para chamadas ou mensagens de texto. Os autores das denúncias terão seus nomes informações mantidas sob sigilo.