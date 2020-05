Homem é atingido com dois tiros na barriga no município de Maués

O autor dos disparos não foi identificado | Foto: Divulgação

Maués (AM) - Um homem identificado como Izaldino Ferreira da Cruz, 31 anos, foi atingido com dois tiros na madrugada desta segunda-feira (18), na rua Estrada Maués Miri, bairro Mario Fonseca, no município de Maués (localizado a 276 quilômetros de Manaus).

Segundo o delegado Rafael Schmidit, titular da 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maués, a esposa da vítima disse em depoimento que Izaldino estava no pátio da residência onde morava quando foi surpreendido pelos disparos.

A mulher disse que estava dentro de casa e quando ouviu os disparos saiu e encontrou a vítima caída no chão toda ensanguentada. Ela relatou que não conseguiu identificar o autor dos disparos.

Conforme a polícia, os tiros foram de revólver 38, uma das balas ficou alojada perto do umbigo da vítima. O homem foi levado ao hospital, e resistiu aos ferimentos. O caso será investigado pela Polícia Civil do município.