Mulher confessa que matou e enterrou marido: “era muito violento”

Nesta segunda-feira (18), uma mulher de 38 anos confessou que matou e enterrou o corpo do marido no jardim de sua casa, em Goiânia.



O crime aconteceu ainda em 2018, mas o cadáver só foi desenterrado na tarde de hoje pelo Corpo de Bombeiros, com apoio das equipes da Polícia Civil.

A mulher disse que matou o marido com uma facada no peito enquanto o companheiro a enforcava durante uma briga.

Após o crime, com o auxílio de um usuário de drogas do setor, a autora enterrou o corpo no jardim da casa onde mora até hoje.

A criminosa explicou que o marido era muito violento e o matou por não aguentar mais as agressões contra ela e as filhas menores.

*Com informações do Jornal de Brasília