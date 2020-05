Esfaqueado e agredido, homem é encontrado desmaiado na Compensa

Vítima foi levada para unidade de saúde | Foto: Divulgação

Manaus - Com vários hematomas e perfurações de arma branca pelo corpo, um homem de 29 anos foi encontrado desmaiado na madrugada desta segunda-feira (18). A vítima ferida foi encontrada pelos próprios familiares, na rua da Estanave, bairro Compensa 3, Zona Oeste de Manaus.

Conforme a 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem estava jogado na via pública e, além de ter sido esfaqueado, foi agredido com pedaços de madeiras e pedradas. Não há informações sobre os autores e motivações da tentativa de homicídio.

Por volta das 1h50, familiares levaram o homem em um carro particular para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias.

O estado de saúde do homem não foi divulgado. A família foi orientada a registrar o caso na delegacia do bairro.

