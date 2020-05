Morre adolescente atingido por bala perdida na Compensa

Gustavo estava comprando churrasco no momento em que foi baleado | Foto: Divulgação

Manaus - O adolescente Jorge Gustavo Silva Santos, de 12 anos, é mais uma vítima da guerra do tráfico de drogas na capital. Ele morreu na noite desta segunda-feira (18), no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Joãozinho, na Zona Leste de Manaus, onde estava internado desde a última terça-feira (12), após ser atingido por uma bala perdida na cabeça. O tiroteio aconteceu rua 21 de Junho, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Os médicos falaram para a família que o menino teve morte cerebral e havia testado positivo para o novo Coronavírus (Covid-19).

Muito abalados, os pais de Jorge conversaram com a imprensa e relataram que foram informados pela equipe médica, mas ainda acreditavam nem um milagre. No entanto, em nota emitida pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), às 19h43, o órgão confirmou o falecimento do adolescente.

Familiares aguardaram por notícias no lado externo da unidade policial | Foto: William Souza

'Negligência total dessa equipe médica. Não autorizamos o desligamento dos aparelhos, não nos consultaram em momento algum. Não tivemos nenhuma assistência por parte deles", argumentou o pai - que não teve o nome divulgado.

Conforme a polícia, no dia do crime, suspeitos em um veículo se aproximaram de um homem identificado como "Kevinho", com intuito de executá-lo. Durante a ação, foram efetuados vários tiros, sendo que um deles atingiu o adolescente - que havia acabado de sair de uma igreja. Um outro homem também foi baleado.



Após o falecimento de Jorge Gustavo, a notícia repercutiu nas redes sociais. Amigos e familiares aproveitaram o momento para lamentar a forma trágica que o menino perdeu a vida.

"Você foi forte, mas Deus te levou porque já era a sua hora. Não entendemos, mas Deus sabe o que faz. Só peço que ele venha consolar o coração da nossa família. Vai em paz", publicou uma prima da vítima.

Do lado externo da unidade hospitalar, familiares se abraçavam enquanto aguardavam a notícia do desligamento dos aparelhos.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo.