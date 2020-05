Em Manaus, trabalhador é espancado ao reagir assalto na rua de casa

Na fuga, a dupla ainda fez ameaça dizendo que voltaria para matar e levar a moto do trabalhador. | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, que não teve a identidade divulgada, arriscou a própria vida para não ter a motocicleta levada por dois criminosos na noite de segunda-feira (19). A vítima foi espancada ao reagir a um assalto a poucos metros de sua residência, na rua Uberlândia, comunidade Grande Vitoria zona Leste de Manaus.

Conforme informações da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) a homem estava chegando do trabalho, quando os assaltantes o abordaram. Para não perder seu meio de transporte, a vítima reagiu e lutou com os suspeitos. Em desvantagem, o homem acabou sendo agredido e por pouco não morreu.

Mesmo ferido, o homem conseguiu impedir que os criminosos levassem a motocicleta. Os suspeitos fugiram apenas com a chave do veículo. Na fuga, a dupla ainda fez ameaça dizendo que voltaria para matar e levar a moto do trabalhador.

A 4ª Cicom foi acionada, mas não conseguiu localizar nenhum dos criminosos. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada para um hospital da capital.