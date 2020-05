Cinco suspeitos são presos com arma e munições em Manaus

O grupo foi levado para 0 14ºDIP | Foto: Divulgação

Manaus - Cinco pessoas foram presas, na madrugada desta terça-feira (19), com armas de fogo de fogo e munições. As prisões aconteceram na rua Graciliano Ramos, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações dos policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 00:30, durante a ronda aos arredores do Gilberto Mestrinho, um carro de cor vermelha foi visto com cinco suspeitos dentro. Ao serem abordadas, os PMs perceberam a atitude suspeita de alguns.

Eles foram instruídos a sair do veículo e foram revistados, mas não foi encontrado nada. Já no interior do veículo, os policiais encontraram um revólver calibre 38, marca Rossi, com cinco munições intactas.

Além do armamento e munições, também foram apreendidos um celular modelo samsung branco, e o veículo modelo Palio, de cor vermelha. Possivelmente, segundo a polícia, o quinteto estava se preparando para realizar assaltos pela cidade.

Os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados paro o 4°Distrito integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.