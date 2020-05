Homem percebe que arma é falsa, foge de sequestro e bandido é agredido

O caso foi apresentado no 19° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Um motorista de aplicativo foi vitima de assalto na manhã desta terça-feira (19).O crime aconteceu por volta das 6h15, na rua Praia do Tupé, na comunidade Parque Riachuelo, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, no momento em que ele saia da casa onde mora.

A vítima abriu a garagem e estava saindo com o carro, quando foi abordada por dois homens, sendo um identificado como John de Santos, de 21 anos. Ele estava junto com um comparsa, ainda não identificado. Os criminosos chegaram a pontando uma arma de fogo falsa.

Conforme informações da vitima, o filho percebeu a movimentação dos criminosos e trancou a casa da família. A ação fez com que os suspeitos jogassem o homem dentro do carro e saíssem em alta velocidade. No meio do caminho, a vítima percebeu que a arma de fogo era falsa e decidiu reagir.

Segundo a polícia, o homem esperou o melhor momento e saiu do veículo gritando por socorro e disse aos pedestres que era vítima de um assalto.

Os assaltantes ficaram assustados com a reação da vítima e saíram correndo a pé, abandonando o veículo. A dupla foi perseguida por moradores da área, que conseguiram pegar John. O outro suspeito conseguiu fugir por uma área de mata.

Policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência, pois moradores estavam espancando o suspeito. O homem foi preso e conduzido ao prédio do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.