Vídeo: Após matar esposa com ferro, homem manda áudio à família dela

Everton era acostumado a agredir a esposa | Foto: Divulgação

O assassinato de Janaína Teixeira Araújo, de 27 anos, noticiado pelo Primeiro Impacto nesta segunda-feira (18), ganhou novos desfechos.

Após matar a esposa usando um ferro de passar roupa, Everton do Nascimento Serra, de 30, mandou um áudio para a família da vítima falando sobre o crime.

"Eu acabei com tudo, com tudo, eu acabei com tudo, sabe o que é tudo?", diz na gravação.

Segundo a família da professora, essa não foi a primeira agressão. Dessa vez, o motivo da briga seria traição. Janaína descobriu que o marido tinha uma amante e pediu para terminar o relacionamento. A mulher está grávida de sete meses.

Everton ainda não foi encontrado pela polícia.

Veja a reportagem:

Veja a reportagem do Primeiro Impacto | Autor: SBT Notícias