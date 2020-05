Bandidos invadem casa após roubar carro de motorista de app em Manaus

Os bandidos invadiram a casa e saíram correndo para fugir da polícia | Foto: Reprodução

Manaus - Uma perseguição policial iniciada no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, resultou em um acidente na rua Peruibes, no bairro Cidade Nova, no início da noite desta terça-feira (19). Criminosos, que haviam roubado o carro de um motorista de aplicativo, invadiram uma casa durante a fuga. Na ação, uma mulher foi presa e um homem foi detido. Há informações de que o motorista foi feito refém.

Conforme informações do tenente Rogério Santos da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as equipes foram acionadas com informações de que ocupantes de um veículo, modelo Gol, de cor branca e placas PHV-5F85, estavam fazendo arrastões na Zona Norte. O carro havia sido roubado de um motorista de aplicativo.

A equipe policial pediu apoio e várias viaturas iniciaram uma perseguição aos ocupantes. Após os suspeitos perderem o controle do veículo, alguns conseguiram fugir por uma área de mata. Participaram da ação policiais da 6ª Cicom, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e da Força Tática.

“Os companheiros da 15ª Cicom pediram apoio e, imediatamente, nos deslocamos para fechar o cerco. Recebemos a informação que esse grupo criminoso estava cometendo assaltos há, pelo menos, três dias. Perseguimos eles até o momento em que perderam o controle e conseguimos prender uma mulher e deter um suspeito que será averiguado se tem participação no crime”

Os detidos serão apresentados no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão adotadas as medidas cabíveis.