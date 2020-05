‘Aviãozinho’ é preso com arma e R$ 1,3 mil do tráfico em Manaus

Manaus - Na madrugada desta quarta-feira (20), um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ele estava junto com um comparsa, na Feira da Panair, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, que conseguiu fugir. Mais de R$ 1,3 mil foram apreendidos com o suspeito, que informou ser oriundo do tráfico de drogas na região.

Segundo informações dos policiais do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o caso aconteceu quando uma equipe do Batalhão de Policiamento Ambiental (PMAM) realizava uma fiscalização na Feira da Panair e percebeu atitudes suspeitas de dois rapazes, que estavam na área.

No local, os dois suspeitos empreenderam fuga ao perceber a presença da polícia. Uma viatura saiu em busca da dupla, mas apenas um foi localizado e preso.

Com ele, foram encontrados uma arma de fogo, modelo Rossi e calibre 22, uma balança de precisão e R$1.312,80.

Os policiais questionaram o suspeito sobre os materiais e o valor encontrado, que informou que era fruto de comercialização de entorpecentes.

Após o flagrante, o suspeito foi conduzido ao 1° DIP, no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul, onde irá responder por porte ilegal de arma de fogo.