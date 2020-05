Dupla é presa após roubar motocicleta na Zona Leste de Manaus

Manaus - Por volta das 19h da última terça-feira (19), uma dupla foi presa após roubar uma motocicleta no bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus.

Segundo os policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a detenção dos suspeitos, de 25 e 19 anos de idade, ocorreu depois que uma mulher interceptou a equipe, que estava em policiamento de segurança pela alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona leste, denunciando o roubo de sua motocicleta por dois jovens que estavam em uma outra motocicleta, de cor vermelha.

Os policiais iniciaram as buscas e avistaram os dois indo em direção ao bairro do Aleixo. A equipe sinalizou para que parassem, os dois estacionaram e foram revistados.

Foi encontrado com eles um simulacro de arma de fogo, e, após consulta sobre os dados do veículo em que estavam, foi detectado registro por restrição de roubo.

Os jovens, que foram reconhecidos pela vítima, confessaram o roubo da motocicleta que foi abandonada ao longo da alameda Cosme Ferreira, e que foi depois encontrada pela equipe policial.

Os dois receberam voz de prisão e, juntamente com a vítima do assalto, as duas motocicletas e o simulacro de arma de fogo, foram entregues no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.