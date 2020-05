Delegado Emerson Negreiros é mais uma vítima fatal da Covid-19 no AM

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas manifesta profundo pesar pelo falecimento, aos 44 anos, do delegado de Classe Especial Emerson de Almeida Negreiros, ocorrido na manhã desta quarta-feira (20/05), no Hospital e Pronto-Socorro Doutor João Lúcio Pereira Machado, na zona leste da cidade, em decorrência de insuficiência renal, causada pelo novo coronavírus (Covid-19).

Emerson Negreiros estava internado cerca de 22 dias, lutando contra a doença. O delegado ingressou na instituição em dezembro de 2001, após aprovação em certame. Ao longo da carreira policial, Negreiros atuou como titular na extinta Delegacia Especializada de Combates a Galeras, foi diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) da instituição, além de trabalhar como titular e plantonista em várias delegacias da capital.

Atualmente Emerson Negreiros estava de licença para desempenho de mandato classista na Associação dos Delegados de Polícia do Amazonas (Adepol-AM), onde estava atuando como presidente em exercício da associação. O sepultamento será realizado na tarde desta quarta-feira, no Cemitério São João Batista, na zona centro-sul da cidade.

Aos familiares e amigos, a delegada-geral da Polícia Civil do Amazonas, Emília Ferraz, e o delegado-geral adjunto da instituição, Tarson Yuri Soares, manifestam solidariedade nesse momento de luto.

*Com informações da assessoria