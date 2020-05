Homem morre com facada no peito após discussão no bairro Santa Luzia

A vítima foi atingida com uma facada no lado direito do peito | Foto: Divulgação

Manaus - Alciney Monteiro de Moraes, de 38 anos, foi assassinado na manhã desta quarta-feira (20), por volta das 11h, na rua Guanabara, no bairro Santa Luzia, na Zona Sul de Manaus. A vítima foi atingida com uma facada no peito após uma discussão por bebidas alcoólicas com um homem, identificado pela polícia como Zonildo Batista da Silva, de 47 anos. O suspeito do crime foi espancado por moradores da área.

Conforme o tenente Rodolfo Lima, da 2ª Companhia Interativa Comunitária, a guarnição foi acionada para atender a ocorrência de agressão física e consegui deter o suspeito. Testemunhas relataram que a vítima era acostumada a beber no lugar, mas que nunca mexeu com ninguém.

Os moradores contaram que vítima e o autor das facadas discutiram por uma garrafa de bebida alcoólica e, após Alciney desferir um soco em Zonildo, a briga terminou com um golpe fatal de arma branca.

Equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência.

"Vamos receber o suspeito no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde vamos interrogá-lo para saber sobre a motivação do crime. A perícia constatou uma facada do lado direito do peito, possivelmente causada após uma discussão entre eles", explicou o delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da DEHS.

O caso será investigado pela Polícia Civil.