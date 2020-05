Sociedade cobra e polícia diz que caso Heloísa não foi esquecido

Michael Saboia é apontado no Inquérito Policial como autor da morte da adolescente | Foto: Divulgação

Manaus - Após a repercussão da morte da Miss Manicoré Kimberly Karen Mota e a saga da polícia até a prisão de Rafael Fernandez Rodrigues , a sociedade manauara voltou a questionar a polícia sobre respostas pelo caso da estudante de técnico em enfermagem, Heloísa Medeiros da Silva , encontrada morta com sinais de tortura no dia 15 de dezembro de 2019 em um casarão, no Centro de Manaus.

O principal suspeito pelo crime, Michael Saboia de Souza, de 19 anos ainda continua foragido e muitos internautas avaliaram nos últimos dias a investigação do caso de forma negativa. Nesta quarta-feira (20) Polícia Civil se manifestou e afirmou que o caso não está esquecido.

A delegada Zandra Ribeiro, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou à imprensa que o Inquérito Policial (IP) do caso foi remetido à Justiça no dia 20 de fevereiro com a autoria de Michael definida e desde o encontro do cadáver da adolescente a polícia não parou de fazer buscas pelo suspeito.

"De início, o Michael estava sendo monitorado no interior do Estado, estivemos em três locais onde ele supostamente estaria mas não o encontramos. Nós continuamos em busca dele, mas por conta do caso da Kimberly, esse caso veio a tona novamente e muitas pessoas estão falando na internet que esse caso caiu no esquecimento. Quero esclarecer que nenhum caso que é investigado pela DEHS e tem mandado de prisão é esquecido. As buscas por ele continuam e temos notícias sobre o paradeiro dele, que não podemos divulgar por conta da investigação, mas acreditamos que ele será preso", esclareceu a delegada.

Zandra Ribeiro fez questão de destacar que a população pode ajudar nas investigações divulgando a foto de Rafael e fornecendo informações sobre o paradeiro dele à polícia por meio do número 181. "A população pode ajudar desde que sejam com informações verdadeiras, pois ao longo da investigação recebemos informações completamente descabíveis", declarou.

No entanto, a família de Heloísa diz que continua sem informações sobre o caso. "A partir da morte da Miss Manicoré, percebemos uma repercussão no caso de Heloísa. Esse caso não será esquecido por nós enquanto esse homem não for preso e pagar pelo o que ele fez. Só vamos descansar quando soubermos que a Justiça for feita. Soubemos que a polícia falaria com a imprensa, então o que disserem é o que está acontecendo em relação as buscas, pois nós familiares não sabemos de nada. Inclusive procuramos páginas de repercussão na internet para divulgar a foto de Michael à população", explicou Fábio Medeiros, tio de Heloísa.

Em nota, divulgada pela assessoria de imprensa, a PC-AM destacou que o autor do homicídio de Heloísa Medeiros da Silva continua foragido, o mandado de prisão foi expedido e as equipes estão em busca de cumprir o mandado.