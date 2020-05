Homem é preso por furtar R$ 380 mil em TVs de empresa do Distrito

O caso está sendo investigado pela Derfd | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Fábio Renato Rodrigues Catique, de 39 anos foi preso na manhã de terça-feira (19), na rua Cedro Branco, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão por furto qualificado. Ele é apontado com um dos integrantes de uma organização criminosa que furtou uma carga de televisões de uma empresa do Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus, avaliada em R$ 380 mil.

Conforme o delegado Aldeney Goes, titular de Derfd, essa é a segunda prisão temporária relacionada a esse furto ocorrido em 15 de fevereiro deste ano. Lécio Fabiane Caxeira de Oliveira foi preso no dia 23 de março deste ano, ocasião em que a polícia recuperou várias televisões e a quantia de R$ 25 mil para a empresa vítima.

”Esse material foi desviado quando saía de Manaus para outro Estado. Ao longo das investigações, descobrimos que esse material estava sendo guardado em uma casa alugada pelo Fábio. Ele diz não ter participado efetivamente do furto, mas como não estava sendo localizado, e nem colaborando as investigações, solicitamos o mandado de prisão em nome dele”, explicou o delegado.

Goes destacou que as investigações seguem em sigilo para que sejam esclarecidas a participações de outras pessoas no crime.

Após a prisão, Fábio foi encaminhado ao prédio da Derfd, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Posteriormente, ele foi encaminhado a uma unidade prisional, onde irá ficar à disposição da Justiça.