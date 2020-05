Homens invadem peixaria na Praça 14 e fazem a "farra": veja vídeos

Os suspeitos invadiram a peixaria após arrombarem uma porta | Foto: Divulgação

Manaus - Com a rua Emílio Moreira, no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus, completamente deserta durante a noite, dois criminosos, até o momento não identificados, decidiram que a madrugada desta quarta-feira (20) era o dia perfeito para furtar uma peixaria. Os suspeitos arrombaram uma das portas do estabelecimento comercial e passaram mais de duas horas no local fazendo uma verdadeira "festa" com mantimentos e pertences do estabelecimento comercial. Câmeras de segurança flagraram parte da ação.

Segundo a proprietária do lugar, Waldemira Farias, essa é a primeira vez em três anos que criminosos furtam o local. Ela contou que os suspeitos entraram por volta das 1h e ficaram por, pelo menos, duas horas. Eles reviraram tudo que podiam. Na ação criminosa foram levados bebidas, mantimentos e eletrodomésticos como micro-ondas.

"Deixaram tudo revirado. Geladeiras, gavetas do caixa e móveis. Foi uma verdadeira festa e não sei qual foi o total do prejuízo. A rua fica muito deserta durante a noite. Pagamos um vigia que fica rondando a rua, mas infelizmente esse crime aconteceu. Poderia ser pior se tivessem conseguido arrombar uma outra porta. Espero que eles sejam identificados e presos, antes que outros empresários sejam vítimas deles", declarou a dona da peixaria.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. Quem tiver qualquer informação sobre a dupla pode denunciar o paradeiro dos suspeitos pelo número 190 da Polícia Militar ou 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Veja os vídeos que flagraram a ação dos suspeitos:

Furto na peixaria | Autor: Divulgação

