'Pelézinho' é morto a facadas por dever R$10 a 'amigo', no Amazonas

O caso será investigado pela DIP de Itacoatiara | Foto: Divulgação

Itacoatiara - Dionatam Fernandes Lira, de 34 anos, conhecido como "Pelézinho", foi morto com golpes de faca na madrugada desta quinta-feira (21), por volta de 0h30. O crime, conforme a polícia, é de autoria de um conhecido de Dionatam, que cobrou uma dívida no valor de R$ 10. O caso aconteceu em Itacoatiara (município distante 176 quilômetros em linha reta de Manaus).

Conforme a polícia, o crime aconteceu em via pública nas proximidades de uma feira do município. A vítima caminhava quando foi surpreendida pelo autor do crime. O homem teria cobrado a dívida e, após "Pelézinho" responder que não tinha como pagar o valor, recebeu os golpes. Agonizando, o homem ainda foi socorrido, mas acabou não resistindo.

O suspeito do crime fugiu e a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, fez buscas na área, porém sem sucesso.

O caso será investigado pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara. Não há informações se a dívida está relacionada ao tráfico de drogas.