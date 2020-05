Trio é preso e PM apreende armas, munições e drogas de piratas de rio

Material apreendido com os "piratas de rio" | Foto: Divulgação

Coari - Após inúmeras denúncias de que "piratas de rio" estavam cometendo diversos roubos de lanchas das cidades de Codajás, Tefé e Coari - que iriam ser utilizadas nas ações criminosas - policiais militares do 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Coari (distante 363 quilômetros em linha reta de Manaus) deflagram uma operação policial do "Rio Copéa", que durou quatro dias. O objetivo foi desarticular a base dos criminosos que atuava naquela área. Ao longo da ação, três pessoas foram presas e armas, munições, drogas e motores foram apreendidos.

De acordo com o tenente-coronel Pedro Moreira, da Polícia Militar, que comandou a operação, após tomarem conhecimento das ações criminosas, os policiais se deslocaram para identificar suspeitos e recuperar as embarcações. Na terça-feira (19), durante ação no rio Copéa, nas proximidades da comunidade do Paracaúba, a polícia identificou, por volta das 10h, um bote com quatro ocupantes que, ao perceberem a presença dos policiais, iniciaram um confronto e fugiram em direção à margem do rio.

Motores haviam sido roubados pelos criminosos | Foto: Divulgação

"Revidamos os disparos e, ao chegarem à margem, os suspeitos fugiram por uma área de mata - abandonando o bote com um motor de popa e duas mochilas com, aproximadamente, 1 kg de drogas e carregadores de armas de fogo calibres 9 e 45 milímetros. Todos os materiais foram apreendidos e decidimos continuar com os trabalhamos. No período vespertino, encontramos três homens em uma canoa com motor rabeta próximo à comunidade do São João do Moura. Resolvemos abordar e mais materiais ilícitos foram apreendidos", explicou o tenente-coronel.

Com os três suspeitos, a PM apreendeu duas espingardas, dez cartuchos, uma porção de maconha, do tipo skunk, e R$ 200. Os presos e todo o material apreendido durante a ação policial foram apresentados na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari que irá prosseguir com as investigações.