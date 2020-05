Vídeo: preso último assaltante de clínica odontológica na Compensa

Os dois criminosos no momento da ação | Foto: Divulgação

Manaus - Na tarde da última quarta-feira (21), um homem foi preso acusado de assaltar, com a ajuda de um comparsa, uma clínica odontológica, localizada na rua Tobias Barreto, no bairro compensa, Zona Sul de Manaus. O roubo aconteceu no dia 20 de janeiro deste ano.

Segundo do delegado titular do 8° Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado Adriano Felix, a ação foi planejada pelos criminosos.

"Kleberdon chegou 10h da manhã na clínica odontológica utilizando um nme falso de ‘Guilherme’ e marcou o atendimento para às 14h, já planejando toda a ação. Quando ele e o comparsa retornaram anunciaram o assalto e levaram os pertences tanto dos funcionários quanto dos pacientes que aguardavam atendimento", contou Adriano Felix.

Os criminosos identificados como João Paulo, de 18 anos, e Kleberson Farias Batista, conseguiram levar celulares, dinheiro e pertences pessoais para depois vender no Centro de Manaus.

Kleberson foi preso no mês de Março. Já João estava foragido desde então. Segundo o delegado, a vítima procurou o 8° DIP e forneceu imagens do circuito de câmeras da clínica, o que facilitou ainda mais o reconhecimento dos assaltantes.

De acordo com Felix, Kleverson já era velho conhecido da polícia, ele responde por um homicídio e mais dois roubos na capital.

Ele confessou o crime e foi encaminhado para o 8°Distrito Integrado de Polícia (DIP), para procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo da ação dos criminosos: