Corpo em estado de decomposição é encontrado em Itacoatiara

O CBMAM foi acionado para auxiliar na remoção do corpo | Foto: Divulgação/CBMAM

Itacoatiara - O corpo de um homem, até o momento não identificado, em estado de decomposição, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (21), por volta das 14h, em um terreno baldio na estrada Stone, no bairro Jauary, em Itacoatiara (distante 176 quilômetros em linha reta de Manaus).

Conforme o delegado Paulo Barros, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, as equipes foram atender a ocorrência e no local encontraram um corpo do sexo masculino, com idade aproximada de 50 anos.

"O local fica em uma área afastada da cidade. A vítima tinha tatuagens na perna, braços e peito, mas - devido ao estado de decomposição - não foi possível identificá-la. O corpo foi removido com auxílio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) e será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necrópsia", explicou o delegado.

Até o momento, nenhum familiar reconheceu o corpo da vítima. O caso será investigado pela delegacia de Itacoatiara.