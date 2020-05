Assaltante de drogaria é preso no Monte das Oliveiras

O caso foi apresentado no 18°DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Paulo Sérgio da Silva Piauhy, de 22 anos, foi preso na tarde de quarta-feira (20/05), por volta das 17h, em cumprimento a mandado de prisão preventiva pela participação no roubo de um veículo e a uma drogaria. Os crimes ocorreram no dia 18 de novembro do ano passado, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte da capital.



De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular do 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o suspeito foi preso na rua Santa Marta, bairro Monte das Oliveiras, na mesma zona em que os crimes foram cometidos. O caso teve início quando Paulo, acompanhado de um comparsa e portando uma arma de fogo, subtraiu um veículo da montadora Peugeot, no conjunto Manoa, bairro Cidade Nova. Em seguida, os infratores adentraram a uma drogaria, renderam os funcionários e roubaram toda a renda do local.

“Após o roubo ao estabelecimento, a dupla foi perseguida por policiais militares que conseguiram prender o comparsa dele. Entretanto, Paulo conseguiu empreender fuga do local. A partir do momento em que tivemos conhecimento da ocorrência, iniciamos os procedimentos investigativos a fim de localizar o suspeito. Após a realização de diligências, conseguimos identificar o paradeiro dele e, a partir disso, ingressamos com o pedido de prisão em nome do mesmo”, explicou Cunha.

O mandado de prisão preventiva em nome do indivíduo foi expedido no dia 12 de maio deste ano, pela juíza Andréa Jane Silva de Medeiros, da 5ª Vara Criminal.

Procedimentos

Paulo foi indiciado por roubo majorado. Após os trâmites na unidade policial, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deverá passar por audiência de custódia, a ser realizada por meio de videoconferência.

*Com informações da assessoria