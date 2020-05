Com dinheiro falso, preso se gaba de ter enganado ambulantes em Manaus

O suspeito estava com uma nota de R$ 20 falsa | Foto: Natália Jael / Inter TV

Manaus - De olho na ingenuidade dos comerciantes que atuam na Zona Leste de Manaus, Thiago Lira Serrão, de 22 anos, e outros criminosos ainda não identificados pela polícia, decidiram sair pelas ruas para enganar vítimas desapercebidas. Eles passaram cédulas de dinheiro falsificadas. Várias vítimas foram feitas ao longo desta quinta-feira (21), mas Thiago acabou sendo preso em uma abordagem policial naquela zona.

Conforme informações dos policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), a equipe estava em patrulhamento de rotina e avistou Thiago e outros homens em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da equipe, todos correram e, após perseguição, apenas Thiago foi capturado.

Ao longo da revista pessoal, foi encontrado com o suspeito, uma cédula falsa no valor de R$ 20. Questionado sobre a origem do dinheiro, Thiago confessou que havia passado o dia enganando ambulantes na Zona Leste de Manaus. Ele recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime.

Procedimentos

Thiago foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. No lugar, foi constatado que ele já possuía passagem pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e furto. Ele permanece à disposição da Justiça.