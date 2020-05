Jovem é preso com arma, munição e drogas no Petrópolis

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação/PM

Manaus - Um jovem de 22 anos foi preso, na tarde desta quinta-feira (21), por volta das 16h, com armas, munições e drogas na rua Marquês da Silveira, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. A ação aconteceu após denúncia anônima informando sobre a comercialização de entorpecentes no lugar.

Conforme policiais militares da Força Tática, a equipe estava realizando patrulhamento de rotina pelo bairro Petrópolis, quando foram informados da prática ilícita. Imediatamente, eles se deslocaram ao lugar, onde fizeram várias buscas por becos da área. Um jovem, que estava segurando uma sacola plástica grande, ao ver a polícia, começou a correr.

Após uma perseguição, os policiais conseguiram deter o jovem. Ao longo da revista policial, foram encontrados com o jovem uma espingarda calibre 16 com uma munição intacta, 23 trouxinhas de cocaína, 18 trouxinhas de maconha, quatro porções da mesma substância, uma balança de precisão, um aparelho celular e R$ 21. A polícia constatou que o suspeito não tinha passagem criminal.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça.