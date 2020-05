Procurado por matar jovem a facadas é preso assistindo TV em Carauari

A vítima foi morta a facadas | Foto: divulgação

Manaus - Procurado pelo assassinato de um jovem no município de Carauari, Ruan Jeová de Araújo (20) foi preso, na última quinta-feira (21), assistindo TV na casa da família, em um sítio no município.

Segundo informações dos policiais civis do 65° Distrito Integrado de polícia (DIP), o suspeito esfaqueou Fran de Lima Freitas, de 23 anos, durante uma confusão no bairro 14 bis, por volta das 2h.

A vítima ainda foi socorrida e encaminhado por testemunhas para o Hospital Regional de Carauari. Entretanto, morreu minutos depois de dar entrada na unidade hospitalar.

Logo após o crime, as policias Militar, Civil e Guarda Municipal iniciaram uma operação para localizar o responsável. Após tomar conhecimento que o acusado havia fugido para uma comunidade rural, os policiais intensificaram as buscas.

As autoridades chegaram ao sítio do pai de Ruan, localizado nas adjacências da comunidade do Amapá (12km distante de Carauari), ao serem questionados sobre o paradeiro do suspeito, a família informou que ele não estava no local.

Mas a polícia desconfiou que a família estaria acobertando o suspeito e resolveu montar uma "campana" no local. Ao anoitecer, Ruan foi surpreendido enquanto assistia TV ao lado de sua família.

Ruan recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o 65°DIP, onde foi indiciado por homicídio e está à disposição da justiça.