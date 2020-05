Polícia prende trio por assaltar mercadinho em Coari

Coari (AM) - Um homem e uma mulher, de 21 e 23 anos anos, foram presos nesta sexta-feira (22), por assaltar um mercadinho no município de Coari (localizado a 369 quilômetros em linha reta de Manaus). Além da dupla, um adolescente de 17 anos foi apreendido.

Segundo os policiais militares do 5° Batalhão de Polícia Militar de Coari (5°BPM), dois dos suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança cometendo o roubo no estabelecimento comercial, na rua Independência, no dia 6 de maio. A mulher teria ficado do lado de fora dando suporte ao assalto.

O assalto gerou um prejuízo de quase R$ 2 mil. Os criminosos levaram a renda dos caixas do estabelecimento. A dupla fugiu levando também vários celulares de funcionários e de alguns clientes

Material apreendido com o trio | Foto: Divulgação

Os suspeitos foram abordados em um posto de combustível na Avenida Plínio Coelho em Coari. O trio entrou no local em uma motocicleta de modelo Honda Fan 160 preta.

Nervoso, um dos suspeitos tentou esconder algo na cintura quando avistou a viatura policial. Durante a busca pessoal, a polícia encontrou um revólver calibre 38 e cinco munições intactas.

Ao serem questionados sobre a arma e as munições, o trio disse que havia emprestado a arma de uma mulher de um suposto traficante. Os policiais fizeram buscas na residência do suspeito e encontraram uma porção de maconha tipo skunk e uma balança de precisão.

Procedimentos

O trio foi conduzido e apresentado na 10ª Delegacia de Polícia Civil em Coari, junto com a arma de fogo, munições e o veículo, para os procedimentos cabíveis.