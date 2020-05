Moradores denunciam viaturas da PM paradas em via pública

Moradores denunciam que viatura policial passa o dia parada na frente de agência bancária | Foto: Divulgação

Manaus - O bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, tem estampado nas últimas semanas as manchetes policiais do Jornal e Portal Em Tempo, por ser palco de uma guerra do tráfico entre as facções criminosas Família do Norte (FDN) e Comando Vermelho (CV) que estão executando desafetos. No entanto, a reportagem recebeu denúncia de que viaturas policiais, que poderiam estar circulando pela área e inibindo crimes, estão paradas em uma unidade hospital e uma agência bancária do bairro, segundo relatos dos próprios moradores.

Viatura da 8ª Cicom na frente do SPA Joventina Dias | Foto: Divulgação

Recentemente, dentre as execuções, sangue de inocentes vem sendo derramado, como é o caso do homicídio do adolescente Jorge Gustavo Silva Santos , de 12 anos, atingido com uma bala perdida no dia 12 deste mês. Ele morreu após ficar seis dias internado.



Conforme os denunciantes, viaturas da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) passam o dia paradas na frente do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias e a uma unidade do Banco Bradesco, naquele bairro.

A cobrança, por parte deles [moradores], é para que as viaturas sejam utilizadas no policiamento ostensivo da área. Para a reportagem, os denunciantes enviaram fotografias, que mostram as viaturas posicionadas na frente dos dois locais.

Somente no mês de maio, foram mais de seis execuções no bairro. A maioria com características de acerto de contas e tendo como vítimas integrantes de organizações criminosas. Moradores alegam viver em clima de tensão e com medo de sair durante a noite.

Posicionamento

A Polícia Militar do Amazonas informou ao Em Tempo, por meio da assessoria de imprensa, que o patrulhamento no bairro Compensa é realizado por viaturas motorizadas de duas e quatro rodas da 8ª Cicom, unidade responsável pelo policiamento na área mencionada.

Também são realizados Pontos de Relacionamento Comunitário e Visibilidade (PRCV’s), que são viaturas postas em locais estratégicos, visando ter maior proximidade com os frequentadores do local, além de agilizar o atendimento das ocorrências naquela região.

Em relação às denúncias relatadas por populares, a Polícia Militar orienta que as vítimas efetuem o registro pelo site da Delegacia Interativa da Polícia Civil, para fins de investigação da polícia judiciária, e com base nas estatísticas executar ações imediatas, no sentido de coibir os crimes ou ainda nos casos de flagrante do delito acionar pelo 190.

O comando da 8ª Cicom destacou que o policiamento local será intensificado e se coloca à disposição da população, por meio dos contatos da Supervisão de Área (92) 98842-1577 (24 horas), além do 190 e 181, de maneira a levar ao conhecimento da Polícia Militar esse tipo de demanda.