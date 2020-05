Em Manaus trio é preso após realizar arrastão na Zona Oeste

Os criminosos não tiveram a identidade revelada para a imprensa | Foto: Divulgação

Manaus- Três homens não identificados foram presos na madrugada desta sexta-feira (22), por volta das 4h30 da manhã. Os suspeitos estavam praticando vários arrastões na Avenida J, bairro Alvorada 2 (Zona Centro-oeste de Manaus).

Segundo os policias militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos estavam em carro modelo Chevrolet ONIX branco, que teria sido roubado no bairro de Flores (Zona Centro-sul), para a prática do crime.

Material apreendido pela polícia | Foto: Divulgação

Com o trio foram encontrados, produtos de higiene, barbeadores, aparelhos celulares, terçado e uma quantidade em dinheiro.

Procedimentos

Os suspeitos foram capturados e encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde será tomado as medidas cabíveis. A polícia orienta as pessoas que tenham sido vítimas do trio, procurem a sede do 19º DIP, localizado na Avenida Coronel Teixeira, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste, para fazer o reconhecimento dos objetos.