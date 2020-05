Em discussão entre irmãos, adolescente morre com golpes de picareta

O crime aconteceu na casa da família no bairro Cidade de Deus | Foto: Suyanne Lima

Manaus - O que era pra ser uma relação de amor e proteção virou tragédia na tarde desta sexta-feira (22), por volta das 15h, na rua Japiim, do bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. O adolescente Emerson Mateus Oliveira, de 17 anos, foi morto pelo próprio irmão com golpes de picareta durante uma discussão.

Conforme moradores da área, Emerson era um adolescente estudioso, com um futuro promissor, além de ser querido por todos os moradores. Já o suspeito do crime é usuário de entorpecentes.

“Emerson era uma pessoa muito querida. Ele mora aqui desde 2012. É muito triste receber essa notícia. Esse menino é o filho que qualquer mãe gostaria de ter”, declarou um vizinho da vítima.

Testemunhas afirmam que o irmão estava drogado quando cometeu o crime e que havia surtado após ser repreendido por Emerson. De forma brutal, o adolescente foi atingido com vários golpes de picareta.

Após o crime, o autor acabou fugindo e agora está sendo procurado pela polícia. Na cena do crime, a mãe dos jovens estava inconsolável chorando ao ser amparada pelos vizinhos e familiares.

Equipes do Departamento de Perícia Técnica-Científica (DPTC) e do Instituto Médico estiveram no local do crime.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que já iniciou uma caçada em busca do suspeito do crime.