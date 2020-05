Membro da FDN tenta matar rival do CV com tiro na cabeça, na Compensa

A vítima foi levada para o SPA Joventina Dias | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - A guerra entre facções criminosas no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus, vem se intensificando e, na noite da última quinta-feira (21), deixou mais uma pessoa ferida. A vítima é um membro do Comando Vermelho (CV) que foi baleado na cabeça. Segundo a polícia, o suspeito foi identificado pelo apelido de "Porocado", integrante da Família do Norte (FDN).

A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 23h, na rua São João. O homem, de 25 anos, foi baleado pelo rival e foi socorrido por moradores da área. A vítima foi levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias.

A 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência, mas não conseguiu localizar o suspeito. A atualização do estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Confrontos

A FDN tenta se defender do plano do CV de alcançar o domínio total das bocas de fumo em Manaus. A facção carioca que vem ganhado forças no Amazonas não se limita e já fez uma verdadeira matança na capital. A Compensa é o último reduto da FDN que tenta se manter no bairro onde foi criada.