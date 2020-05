Dupla é presa após perseguição e confronto com a PM em Manaus

Suspeitos capturados após atiraram contra as equipes policias | Foto: Divulgação

Manaus - Dois suspeitos de assalto, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos na noite desta sexta-feira (22), após uma intensa perseguição e troca de tiros com policiais militares. A ocorrência aconteceu por volta das 21h, na avenida Grande Circular, bairro São José, Zona Leste de Manaus. A via chegou a ficar interditada durante a ação policial.

A dupla estava em um carro, modelo Ônibus, de cor branca, realizando arrastões em vários bairros da capital amazonense. Equipes da Força Tática e 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) passaram a monitorar os suspeitos, nas proximidades do complexo viário do São José.

A dupla estava em um carro, modelo Ônibus, de cor branca | Foto: Tarcísio Layme

Os assaltantes tentaram fugir em alta velocidade e atiraram contra as equipes policias, que revidaram a agressão. O suspeito que dirigia o veículo perdeu o controle e colidiu com um dente de dragão, que estava no meio fio da avenida.

Logo após o acidente, os policiais conseguiram fazer a detenção da dupla. Dentro do carro foram encontrados celulares, possivelmente produtos de roubos, e uma arma de fogo de fabricação caseira.

Arma apreendida com a dupla | Foto: Tarcísio Layme

O Ônix usado pelos assaltantes não possuía restrição de roubo, mas a polícia não descarta que o veículo também tenha sido subtraído pela dupla.

Os suspeitos foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão feitos os procedimentos legais.