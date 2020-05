Em Manaus, dupla é presa vendendo maconha com chicletes

Dezenas de kits foram apreendidos com a dupla | Foto: Tarcísio Layme

Manaus - Uma ação de policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) tirou de circulação dois suspeitos que atuavam no tráfico de drogas na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, situada na Zona Norte de Manaus. A dupla, que não teve a identidade divulgada, comercializava porções de maconha com chiclete.



Um dos presos, que é foragido da Justiça, foi o principal alvo da investigação. "Esse suspeito já havia escapado de uma operação da Polícia Civil. Na época, ele fugiu algemado e pulou em um igarapé. Obtemos as características dele, como a tatuagem no pescoço, e fomos até à comunidade - onde o localizamos. Ele já estava praticando crimes", informou o sargento Salazar.

Com a dupla, PMs apreenderam dezenas de kits de entorpecente. A maconha era vendida em um pequeno saco plástico junto com chicletes dos sabores tutti-frutti e menta. A situação chamou a atenção da equipe policial. "Uma situação no mínimo estranha", relatou o policial da 6ª Cicom.

A dupla foi encaminhada para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), também na Zona Norte, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.