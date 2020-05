Com 23 facadas, corpo de homem é ‘desovado’ em rua do Jorge Teixeira

| Foto: divulgação

Manaus – De forma misteriosa, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado, na madrugada deste sábado (23), na rua Romulo, comunidade bairro Novo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Conforme o registro da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima foi morta com 23 golpes de arma branca, tipo faca.

Por volta de 1h, um morador da localidade ouviu um estrondo vindo de um terreno do lado da casa onde mora. Ao sair na rua, ele se deparou com o cadáver jogado em via pública.

A suspeita da polícia é de que os assassinos praticaram o crime em outro lugar e apenas “desovaram” o corpo naquela área.

A vítima vestia uma bermuda preta e estava com a camiseta rasgada. O corpo foi removido para o Instituo Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, onde aguarda reconhecimento de familiares.

A DEHS investiga a autoria e motivação do crime.