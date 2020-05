Amarrado e esfaqueado, corpo é encontrado no Distrito Industrial

Manaus - O corpo de homem, ainda identificado, foi encontrado, na madrugada deste sábado (23), na avenida Flamboyant, Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus. Conforme a polícia, a vítima foi morta com três facadas e estava com as pernas amarradas e uma corda de náilon enrolada no pescoço.

De acordo com policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 4h, um motociclista, que fazia entregas de delivery na região, avistou ocupantes de um carro preto jogando o corpo em um trecho de mata da avenida. A testemunha parou na entrada de uma empresa e avisou um vigilante, que, em seguida, acionou a equipe policial.

Os polícias militares isolaram a área e fizeram um patrulhamento na localidade, mas não acharam nenhum suspeito.

A vítima foi atingida com golpes de arma branca nas costas e cabeça. Ela estava descalça e vestia uma bermuda jeans e camiseta vermelha. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus.

A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).