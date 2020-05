Ao visitar filho, pai é baleado no olho e morre em hospital de Manaus

Manaus - Baleado com um tiro em um dos olhos, Vanderson Silva da Costa, de 20 anos, morreu por volta das 23h30 desta sexta-feira (22) no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lucio. A vítima foi atacada no beco Santo Ezequiel, região da Sapolândia, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Familiares informaram à polícia que, por volta das 17h40, Vanderson teria ido visitar um filho na casa de uma ex-companheira, quando foi baleado. O autor do crime ainda é desconhecido.

A vítima foi socorrida e levada para o HPS João Lucio, mas morreu seis horas após dar entrada na unidade de saúde. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo de Vanderson.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar a motivação do assassinato.